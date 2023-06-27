أعيان الزاوية يُؤكدون دعمهم للعمليات الأمنية بالمنطقة الغربية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الاثنين، عدداً من أعيان بلدية الزاوية، ومديري المكونات الإدارية بالبلدية، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

وأكد الحاضرون دعمهم لخطة وزارة الدفاع لمحاربة أوكار التهريب والجريمة ببلديات الساحل الغربي، معتبرين ذلك خطوة هامة لبسط الأمان بعد سنوات من غيابه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وناقش اللقاء تأخر تنفيذ انتخابات المجلس البلدي الزاوية، وضرورة تحديد موعد لإجرائها.

وكلف الدبيبة، وزير الحكم المحلي بوضع جدول زمني معلن، لإجراء انتخابات البلدية، وتكليف لجنة فرعية قادرة على الإشراف وضمان نجاحها، خاصة بعد الاستقرار الأمني بها، وعدم إعطاء أي مبررات لتأخر إنجازها.

كما تابع اللقاء، الملف الخدمي، وتفعيل عدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية، وإعطاء الأولوية لمشاريع الصحة والتعليم.

وفي 25 مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق عمليات أمنية لتطهير مناطق الساحل الغربي من أوكار الجريمة والأعمال العصابية.