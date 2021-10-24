أعيان برقة يُطالبون بمنح صلاحيات تامة لنائبي رئيس الوزراء

طالب عدد من أعيان برقة، حكومة الوحدة الوطنية بمنح صلاحيات تامة لنائب رئيس الحكومة حسين القطراني ولجميع الوكلاء.

جاء ذلك في بيان صُدِر اليوم الأحد، عقب اختتام ملتقى حكماء وأعيان برقة الذي عُقِد ببنينا في بنغازي.

وشدّد أعيان برقة في بيانهم، على ضرورة عودة جميع المؤسسات والإدارات التي أسست في برقة ونُقِلت إلى طرابلس، وتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع الأقاليم وفق مبادرة القاهرة واتفاق جنيف.

كما طالب أعيان برقة مجلس النواب بضرورة تعديل قانوني الانتخابات وإجرائهما بشكل متزامن في موعدهما المحدد سابقا.

واستنكر أعيان برقة عدم تسمية وزير الدفاع حتى الآن واحتفاظ رئيس الحكومة بالوزارة، وأكدوا على دعمهم لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

هذا ودعا أعيان برقة لصرف المرتبات وتفعيل المقاصة بين المصارف، محمّلين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية عدم الاستجابة لمطالبهم، بحسب البيان.