أعيان مصراتة: القبيلة في ليبيا لا علاقة لها بالسياسة

قال مجلس أعيان بلدية مصراتة، إن القبيلة في ليبيا لا علاقة لها بالسياسة.

جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الأحد، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن زيارة وفد من وصفهم بـ”شيوخ الضلال” إلى العاصمة المصرية لطلب التدخل العسكري.

وقال المجلس إنه في الوقت الذي تحققت فيه الانتصارات، واقترب حسم المعركة، والقضاء على عصابات الكرامة ومرتزقتهم وتحرير كافة مدن وقرى ليبيا من دنسهم، لينطلق الليبيون في بناء دولتهم المدنية الحرة الديمقراطية، زاد حقد وجنون الحاقدين والمتآمرين من الداخل والخارج، وسخّروا كل طاقتهم وإمكاناتهم أملاً منهم في إيقاف بركان الانتصارات، وآخر هذه المحاولات الخسيسة ذهاب وفد ممن ينتحلون صفة شيوخ قبائل ليبيا ويدّعون زوراً وبهتاناً أنهم يمثلون الشعب الليبي، لدعوة طاغية مصر للتدخل العسكري في ليبيا، لإنقاذ مشروعهم الاستبدادي الدكتاتوري الذي أوشك على النهاية في ليبيا، وفقاً لنص البيان.

وأعلن مجلس أعيان بلدية مصراتة رفضه وتنديده واستنكاره واستهجانه، كل أشكال التآمر والخيانة لهذا الوطن.

وأكد في بيانه على عدة نقاط تمثلت في:

إن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وتاريخهم المُخزي فهمن من بايع القذافي وبعده حفتر وهم الآن يبايعون طاغية مصر الانقلابي السيسي.

إن من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دولياً.

التأكيد على وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

التأكيد على أن ثروات ليبيا ملك لليبيين دون سواهم، وهم وحدهم من يقرر كيفية التصرف فيها، حسب الدستور الليبي الذي يقره الليبيون.

إن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط، لا شأن لها بالسياسة، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.

وأضاف المجلس يقول: “في الوقت الذي نؤكد فيه على عمق الأواصر والروابط بين الليبيين وجيرانهم شرقا وغربا وجنوبا ومدى حرصنا على أمنهم وسلامتهم الذي هو جزء من أمننا وسلامتنا، إلا أن الليبيين يرفضون وبشدة تدخلهم السلبي في شؤوننا بأي ذريعة كانت.

هذا وطالب مجلس أعيان بلدية مصراتة حكومة الوفاق بأن تُخاطب النائب العام لاستصدار أمر قبض وجلب في حق كل فرد من أعضاء ذلك الوفد وكل المتآمرين على الوطن.