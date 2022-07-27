أعيان مصراتة يُؤكدون أن مدينتهم ضد الاقتتال والحروب

التقى مساء اليوم الأربعاء، مجلس أعيان بلدية مصراتة، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، ومديري القطاعات الحكومية بالبلدية، ورؤساء الفروع البلدية ومخاتير المحلات، وعدد من أسر الشهداء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس.

وفي بداية اللقاء، أعطيت الكلمة لعميد البلدية المكلف والذي أكد أن مدينة مصراتة كباقي المدن الليبية هدفها الأساس إجراء الانتخابات واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها، ودعم المدينة بكافة مكوناتها لحكومة الوحدة الوطنية.

وتلاها كلمة لرئيس مجلس الأعيان، أكد فيها أن مدينة مصراتة ضد الاقتتال والحروب، وستبذل كافة جهودها الاجتماعية بأن يكون الاستقرار عنوانا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات، مشددا على أن المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها.

من جانبه أكد الدبيبة في كلمته، أن هدف حكومة الوحدة الوطنية الانتخابات ولازالوا في انتظار القاعدة الدستورية حتى تقوم الاستحقاق الوطني المهم المناط بالحكومة، وفق قوله.

كما أوضح الدبيبة للحاضرين الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة في تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي تم وفق السياق القانوني ومقترحات وزير النفط والغاز ولم تكن صفقة سياسية كما يحاول ترويجها البعض أو إملاءات دولية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.