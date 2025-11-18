أعيان ومشايخ وحكماء «الساحل الغربي» يزورون مقر مجلس النواب

قام أعيان ومشايخ وحكماء قبائل الساحل الغربي، بزيارة إلى مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث كان في استقبالهم نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين.

وألقى بالروين كلمة باسم رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل والعاملين بالديوان، رحّب خلالها بالوفد مؤكداً أن مجلس النواب يمثل جميع الليبيين، ومشيراً إلى أن الحفاظ على وحدة التراب الليبي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مواطن.

وعقب الكلمة، قام الوفد بجولة داخل مقر الديوان شملت حائط الصور الذي يوثق مراحل السلطة التشريعية في ليبيا، ثم زيارة المكتبة البرلمانية والاطلاع على محتوياتها من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى التجهيزات الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة.

كما زاروا أقسام المكتبة واستمعوا إلى شروح حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق أحدث الأساليب، واطلعوا على المكتبة الإلكترونية التي توفر مصادر رقمية متنوعة.