أعين الليبيين تتوجه نحو بوزنيقة.. ساعات على توقيع الأحرف الأولى

تشهد مدينة بوزنيقة المغربية ستشهد اليوم الإثنين التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وذكر مصدر لـ«عين ليبيا» أنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيحضران توقيع الاتفاق اليوم في المغرب.

وأوضح المصدر أنّ عقيلة صالح غادر صباح اليوم مطار الأبرق متوجها إلى المغرب لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لجنة «6+6».

وكان المصدر أفاد أمس الأحد، بوصول رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى المغرب لحضور توقيع اتفاق اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».