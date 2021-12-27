«أغلو»: انقرة زادت تواصلها مع كل الفئات في ليبيا

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة إدخال إصلاحات الدستورية كخطوة أولى من اجل الانتخابات في ليبيا.

وأوضح أوغلو أنّ انقرة لا تتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا مشيرا إلى ان بلاده تحمي الأراضي الليبية وأنّ حفتر هو من بدأ الحرب والجميع يعي ان لا حل عسكري في البلاد.

وأضاف أوغلو أنّ بلاده حاولت التواصل مع حفتر وعقد محادثات معه لكن موقفه كان سلبيا ولم يظهر اي اهتمام بهذا الشأن.

وتابع اوغلو أن تركيا تعاملت مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وانها لم تظهر اي تمييز في التعامل مع الليبيين.

وأردف أغلو أنّ تركيا اتخذت خطوات هامة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر، وزادت تواصلها مع كل الفئات في ليبيا