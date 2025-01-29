أغلى 10 صفقات في تاريخ «مانشستر سيتي».. تعرّف عليها

دخل الدولي المصري عمر مرموش قائمة أغلى خمس صفقات في تاريخ مانشستر سيتي، بعد التعاقد معه رسميا قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، بموجب عقد يمتد حتى عام 2029.

وبلغت تكلفة صفقة ضم مرموش خزينة مانشستر سيتي نحو 75 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو إضافات، وهي رابع أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويعد جاك غريليش أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي، إذ بلغت قيمة صفقة ضمه من أستون فيلا 117.5 مليون يورو.

وفيما يلي أغلى 10 تعاقدات في تاريخ مانشستر سيتي:

1- الإنجليزي جاك غريليش (أستون فيلا الإنجليزي) – 117.5 مليون يورو

2- الكرواتي يوشكو غفارديول (لايبزيغ الألماني) – 90 مليون يورو

3- البلجيكي كيفن دي بروين (فولفسبورغ الألماني) – 76 مليون يورو

4- المصري عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني) – 75 مليون يورو

5- البرتغالي روبن دياز (بنفيكا البرتغالي) – 71.6 مليون يورو

6- الإسباني رودري (أتلتيكو مدريد الإسباني) – 70 مليون يورو

7- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي الإنجليزي) – 67.8 مليون يورو

8- البرتغالي جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي) – 65 مليون يورو

9- الإسباني إيميريك لابورت (أتلتيك بلباو الإسباني) – 65 مليون يورو

10- الإنجليزي رحيم سترلينغ (ليفربول الإنجليزي) – 63.7 مليون يورو.