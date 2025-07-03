أغنى لاعب إفريقي في 2025.. محمد صلاح يهيمن بثروة 110 ملايين دولار

تربع النجم المصري محمد صلاح على عرش قائمة أغنى لاعبي القارة الإفريقية لعام 2025، بثروة مذهلة بلغت 110 ملايين دولار، بحسب تصنيف نشره موقع sportsdunia بالاستناد إلى مصادر مالية موثوقة مثل celebritynetworth.com وعدد من الصحف الإفريقية.

ويواصل لاعب ليفربول الإنجليزي تعزيز حضوره كلاعب كرة قدم عالمي ورجل أعمال ناجح، إذ أصبح منذ انتقاله إلى “الريدز” عام 2017 من أبرز الوجوه الرياضية في العالم، ليس فقط داخل الملعب، بل على مستوى الاستثمار والإعلانات والمشاريع الخيرية.

وعزز محمد صلاح مكانته المالية عقب تجديد عقده مع ليفربول حتى صيف 2027، براتب أسبوعي يقدر بنحو 500 ألف دولار، ليُصبح بذلك الأعلى أجراً في تاريخ النادي، ويمتلك اللاعب المصري مجموعة واسعة من العقود التجارية، من أبرزها مع شركتي أديداس وبيبسي، فضلاً عن استثمارات عقارية في بريطانيا، على رأسها شركة باسمه في لندن.

كما يعرف صلاح بمساهماته الخيرية، لا سيما في قريته نجريج بمحافظة الغربية، حيث ساهم في تمويل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة، مما عزز مكانته الاجتماعية والرمزية في مصر والقارة.

الدوري السعودي.. محطة ذهبية للاعبين الأفارقة

شهد الدوري السعودي للمحترفين في الأعوام الأخيرة طفرة استقطاب لنجوم كرة القدم الأفارقة، ما عزز من ثرواتهم ومراكزهم في القائمة، ومن أبرز الأسماء التي التحقت بالدوري السعودي: ساديو ماني، رياض محرز، كاليدو كوليبالي، ياسين بونو، وأوباميانغ، وجميعهم استفادوا من العقود الضخمة التي تقدمها الأندية السعودية.

قائمة أغنى 10 لاعبين أفارقة لعام 2025.. الترتيب اللاعب الجنسية الثروة (مليون دولار)

1 محمد صلاح مصر 110

2 صامويل إيتو الكاميرون 95

3 ديدييه دروغبا كوت ديفوار 90

4 يايا توريه كوت ديفوار 70

5 كاليدو كوليبالي السنغال 70

6 رياض محرز الجزائر 65

7 بيير إيميريك أوباميانغ الغابون 50

8 مايكل إيسيان غانا 35

9 ساديو ماني السنغال 30

10 أشرف حكيمي المغرب 25

اعتزال لا يُنهي الثروة

رغم اعتزالهما، لا يزال كل من إيتو ودروغبا ضمن قائمة الأغنى بفضل استثمارات ضخمة، وصفقات إعلانية وتجارية ناجحة، تؤكد أن النفوذ المالي للنجوم لا يتوقف عند حدود المستطيل الأخضر.

معايير التصنيف

تم إعداد القائمة وفقاً لصافي الثروة المعلن، إضافة إلى تقييم عقود الرعاية، والأنشطة التجارية، والمشاريع الخيرية التي تمثل بدورها مؤشراً على التأثير المالي والاجتماعي للاعبين داخل القارة الإفريقية وخارجها.