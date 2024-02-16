أغنية إسرائيلية تدعو لتدمير قطاع غزة وقتل مشاهير!

تسببت أغنية “راب” إسرائيلية، بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعوة كلماتها إلى إبادة قطاع غزة وقتل بعض الشخصيات المعروفة.

وذكرت صحيفة “التايمز”، البريطانية، ان الأغنية حملت اسم “حربو دربو”، ويعني “بالسيوف والضربات”، باللغة العبرية، وتدعو قوات الاحتلال الإسرائيلي لإبادة قطاع غزة.

كما دعت المغنيتين نيس “نيسيا ليفي” وستيلا “دور سوروكر”، في كلمات أغنيتهم إلى قتل عارضة الأزياء الأمربكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، والمغنية البريطانية، دوا ليبا.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الأغنية حققت أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

يذكر أنه وفي شهر أكتوبر الفاىت 2023، كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، أنها تلقت المئات من التهديدات بالقتل، مؤكدة انها لن أسمح بأن يتمّ إسكاتها بعد الآن.

وقالت حديد: إنّ شعب فلسطين وأطفالها، بخاصة في غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا. نحن لسنا شجعاناً، بل هم الشجعان.

ودعت إلى مواصلة الضغط على القادة من أجل ضمان ألاّ يصبح المدنيون الفلسطينيون الأبرياء ضحايا حرب منسيين.

هذا وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 132 على قطاع غزة إلى 28663 شهيداً و68395 جريحا.