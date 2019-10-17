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أغويرو يتعرض لحادث سير وهو في طريقه إلى تدريبات مانشستر سيتي!

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 أكتوبر 2019 - 09:29
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غاب أغويرو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، عن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما منتخب بلاده الأرجنتين. [إنترنت]
تعرض نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لحادث سير وهو في طريقه إلى التدريبات على متن سيارته.

كيث كشفت الصور عن تعرض سيارة أغويرو، وهي من طراز رانج روفرلأضرار بليغة، في حين لم يُصب أغويرو بأي أذى.

هذا وكان أغويرو في طريقه للانضمام لأولى تدريبات فريقه مانشستر سيتي، بعد فترة التوقف الدولية، استعداداً لمواجهة كريستال بالاس لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وقد غاب أغويرو الأسبوع الماضي بسبب الإصابة، عن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما منتخب بلاده الأرجنتين أمام ألمانيا والإكوادور.

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