أفريكا إنتلجنس: «أردوغان»غير مرتاح لخط «الدبيبة» المتشدد

قال موقع أفريكا إنتلجنس إنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير مرتاح لخط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتشدد.

واشار الموقع الفرنسي إلى زيارة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إلى أنقرة أبريل الماضي ولقاءه عدد من المسؤولين الآتراك، موضحا أنّها كانت جيدة رافقه فيها نائبيه عن الغرب خالد الأسطى والجنوب سالم الزادمة ووزير الخارجية حافظ قدور.

وذكر موقع أفريكا إنتلجنس أنّ القائمين على الملف الليبي في أنقرة يفقدون صبرهم تدريجيا مع عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض كل محاولات التفاوض.

وتابع أفريكا إنتلجنس وهو موقع فرنسي استخباراتي أنّ واشنطن تضغط على آنقرة من أجل إيجاد حل تفاوضي ينهي الخلاف السياسي الحاصل في ليبيا.