«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح

قال الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” كريس كارنز، إن الوضع في ليبيا مراقب بعناية، والعمل جار على حوار مكثف وشامل باتجاه حل سياسي في البلاد.

وحذر “كارنز” في تصريح لصحيفة “ميليتري تايمز” الأمريكية، من أن القتال والصراع الدائمين لهما القدرة على مد العناصر الإرهابية في ليبيا بالأكسجينحسب وصفه.

وحول الضربات العسكرية أوضح “كارنز” أنه لم تجر أي غارات جوية في 2019 لأن التهديد الإرهابي تراجع إلى حد كبير قبل تصاعد التوترات الأخيرة في ليبيا، مشيرا إلى شن أفريكوم ست غارات جوية في 2018 وسبع غارات في 2017، وقال إن الضربات العسكرية لا تزال خيارا مطروحا، في حالة شكلت الجماعات الإرهابية تهديدات جديدة.

وأوضح الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أنه لا توجد حاليا أي قوات أمريكية في ليبيا وأكد أن “أفريكوم” مهتمة بإعادة قواتها إلى البلاد وهي تدرس موعد وعدد القوات التي ستعود، خاصة أنها كانت قد سحبت قواتها من ليبيا في أبريل الماضي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، وفق قوله.