«أفريكوم» تُؤكد على الحاجة لوقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراح في مدينة زوارة غرب ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية في بيان، بأنه وفي سياق تصاعد التدخل الأجنبي في ليبيا، ركّز الاجتماع على الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قِبل جميع أطراف النزاع.

وقدم السفير نورلاند إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي.

من جانبه قدّم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يُشكلها دعم روسيا لعمليات “فاغنر”، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الجنرال تاونسند: “وفّرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأمن اللازم الذي مكَّن وزارة الخارجية الأمريكية من القيام بهذا التواصل مع رئيس الوزراء السراج.. وأكدنا للوفد الليبي أنّ جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم”.

من جهته قال السفير نورلاند: “العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية. لذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين”.

وأشارت بيان السفارة إلى أن الولايات المتحدة ستعمق مشاركتها مع مجموعة كاملة من المحاورين من جميع أنحاء البلاد، وذلك من أجل دعم السيادة الليبية والاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي، بحسب السفارة.

هذا واجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الاثنين، في مدينة زوارة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وحضر اللقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس لواء عبد الباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق و”أفريكوم” في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الإستراتيجي بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الامريكية.