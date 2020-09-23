«أفريكوم» تُؤكد على دور الجزائر لضمان الأمن والسلم في المنطقة

صرح الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأميركية في إفريقيا “أفريكوم”، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تعتبر “شريكا موثوقا و قوي جدا” و يمكن لها “أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة”.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في العاصمة الجزائر، الجنرال تاونسند والوفد المرافق له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن قائد “أفريكوم” قوله: “الجزائر تعتبر شريكا موثوقا و قوي جدا و تواجدي هنا نابع عن قناعتنا أن الجزائر يمكن أن تضطلع بدور جد هام لضمان الأمن والسلم في كل أرجاء المنطقة”.

و بعد أن وصف العلاقات القائمة بين “أفريكوم” والجزائر بـ “الجيدة”، أعرب الجنرال تاونسند عن أمله “في توسيعها إلى مجالات أخرى”.