أفريكوم: روسيا تسعى لاستخدام ليبيا كقاعدة عسكرية لتهديد أوروبا

أفادت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، بأن موسكو نشرت حديثا طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا دعما لحفتر وهجوم مرتزقتها.

وأكدت القيادة الأمريكية الإفريقية في بيان، أن روسيا نشرت مؤخرا طائرات مقاتلة عسكرية في ليبيا من أجل دعم المقاتلين العسكريين الروس الذين يحضون بدعمهم والذين يعملون على الأرض هناك.

وأضاف البيان: “من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية الدعم الجوي لمجموعة فاغنر الروسية التي تُقاتل مع قوات حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا حيث وصلت الطائرات المقاتلة الروسية إلى ليبيا من قاعدة جوية في روسيا بعد عبورها سوريا حيث تم إعادة طلائها للتمويه على مصدرها الروسي”.

وقال قائد “أفريكوم” الجنرال ستيفان تاونسند، إن العالم سمع أن حفتر أعلن أنه على وشك إطلاق حملة جوية جديدة، ستكون باستخدام طيارين من المرتزقة الروس الذين يُسيرون الطائرات المزودة من قبل روسيا لقصف الليبيين.

هذا ونشرت “أفريكوم” في موقعها الرسمي صورا لطائرتين سوخوي 35 و4 طائرات ميغ 29، وقالت إنها وصلت إلى ليبيا من قاعدة جوية في روسيا، بعد عبورها سوريا.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

"For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now." – Gen. Townsend

