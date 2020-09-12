أفريكوم: طائرات الشحن الروسية تُواصل دعم مرتزقة «فاغنر» في ليبيا

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريراً قالت فيه إن 12 طائرة روسية تدعم 3000 عنصر من مرتزقة شركة “فاغنر” العسكرية الروسية في ليبيا.

وبحسب ما نقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن التقرير، فإن أكثر من 12 طائرة هجومية أرسلتها روسيا إلى ليبيا هذا العام تشن ضربات برية ومهام قتالية أخرى لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب قائد محاصر في حملته للإطاحة بالحكومة من طرابلس، وفقاً للصحيفة.

وكشفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” في مايو عن نشر ما لا يقل عن 14 طائرة من طراز ميج 29 و Su-24 في ليبيا، مما يؤكد دور موسكو المتعمق في حرب بالوكالة مترامية الأطراف حيث شهد حليفها الليبي حفتر سلسلة من الانتكاسات التي وجهت لحملته ضربة كبيرة.

ونقل التقرير عن مسؤولون عسكريون أميركيون قولهم، إن الطائرات نُقلت من روسيا إلى سوريا، حيث تم طلاء علاماتها الروسية لتمويه مصدرها، ثم نُقلت الطائرة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفي ذلك الوقت، لم يكن نطاق وحجم مهام الطائرات واضحين.

وقالت الأدميرال هايدي بيرغ، مدير المخابرات في القيادة الأفريقية، يوم الجمعة، إن الطائرات الروسية، التي تنقلها أطقم من مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة مدعومة من الكرملين، قدم مرتزقتها دفعة كبيرة لهجوم حفتر على طرابلس، ونفذت عدة ضربات برية ومهام أخرى.

وأضافت الأدميرال بيرغ في مقابلة هاتفية مع الصحفيين: “هؤلاء المقاتلون يشاركون في أنشطة قتالية.. إنهم ليسوا هناك للتدريب.”

وأشارت الأدميرال بيرغ إلى أن العمليات كانت بثمن باهظ، بعد تحطم اثنتان من طائرات ميغ 29، واحدة في يونيو والأخرى الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن سبب الحوادث سواء كان حادث ميكانيكي أو خطأ طيار أو أي شيء آخر غير معروف، لكنه ربما يُشير إلى نقص في المهارة الفنية والكفاءة.

ونوهت بأن طائرات الشحن العسكرية الروسية بما في ذلك IL-76، تُواصل تزويد قوات مجموعة فاغنر العاملة في ليبيا بالمركبات المدرعة العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي SA-22 والوقود والذخيرة وغيرها من الإمدادات، مما يزيد من خطر سوء التقدير والعنف المستمر في ليبيا، بينما يقال إن موسكو تريد تثبيت دفاعات جوية متطورة من طراز S-300 أو S-400 في ليبيا ، الا ان الأدميرال بيرغ قال إن هذا لم يحدث بعد.

وتم الكشف عن النطاق الواسع لرحلات الأسلحة السرية التي تخرق الحظر من قِبل روسيا والإمارات العربية المتحدة لدعم حفتر في تقرير سري قدم هذا الشهر إلى لجنة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واطلعت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”.

وانتهت الحملة التي دامت 14 شهرًا من قِبل حفتر للاستيلاء على طرابلس بالفشل في يونيو، حيث قالت الأدميرال بيرغ إن مجموعة فاغنر الروسية لديها الآن 3000 عنصر و 2000 مرتزق سوري على الأرض في ليبيا، وأصدرت القيادة الأفريقية على مدار الأشهر العديدة الماضية سلسلة من البيانات الإخبارية التي تُدين تورط روسيا في ليبيا، بما في ذلك غالبًا صور الأقمار الصناعية للطائرات الروسية بالإضافة إلى قوات فاغنر ومعداتها على الخطوط الأمامية للصراع الليبي في سرت.

ويقول المسؤولون العسكريون الأمريكيون إن مجموعة فاغنر قد زرعت ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة مرتجلة في مناطق مدنية في طرابلس وحولها مما يعرض سلامة المدنيين للخطر.

وتقول القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” إن صور الأقمار الصناعية تُظهر أيضًا أن شاحنات نقل مجموعة فاغنر والمركبات المدرعة الروسية المقاومة للألغام موجودة أيضًا في ليبيا.