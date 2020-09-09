«أفريكوم» والسفارة الأمريكية تبحثان قضايا أمنية مع وزير الدفاع

بحثت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، والسفارة الأمريكية في ليبيا، قضايا أمنية رئيسية مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال قائد “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، لتونس العاصمة اليوم الأربعاء، حيث التقى مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وأفادت السفارة الأمريكية في بيان، بأن اللقاء يأتي لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وخلال الاجتماع، تحدث السفير وقائد “أفريكوم” عبر دوائر الفيديو المغلقة مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد د. صلاح الدين النمروش، الذي تمّ تعيينه مؤخرا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما نقل الجنرال تاونسند والسفير نورلاند دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.