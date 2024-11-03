أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الدماغ

يعد الدماغ من الأعضاء المهمة في الجسم، والتي تتطلب رعاية خاصة، من خلال اتباع نمط حياة صحي، واتباع نظام غذائي يركز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات للحفاظ على صحته، فما أهم الأطعمة للحفاظ على صحة الدماغ؟

وفي هذا السياق، قدمت اختصاصية التغذية كيرستن بروكس، مجموعة من النصائح حول الأطعمة التي يمكن أن تعزز صحة الدماغ.

وأشارت بروكس في حديثها لمجلة “نيتشر”، “إلى أن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا يتمتعون بوظائف دماغية أفضل وصحة عقلية محسنة”.

ولتعزيز صحة الدماغ، نصحت “بروكس” بتناول الأطعمة التالية: الحبوب الكاملة، الفواكه منخفضة السكر، الخضروات، البقوليات، البروتينات”، كما أكدت “أهمية تناول نظام غذائي غني بالألياف، والأطعمة المخمرة مثل الزبادي”، كما نصحت الخبيرة “بتناول الأسماك الدهنية، والبيض، والخضروات الورقية، والأفوكادو”.

يذكر أن “الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة فائقة المعالجة، والمنخفضة في الألياف والبروتين، قد تكون لها آثار سلبية على الوظائف الدماغية، وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن “ارتفاع مستويات السكر في الدم، سواء الناتج عن أو حالات ما قبل السكري، يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر”.