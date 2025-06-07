أفضل لاعب في الليغا.. قصة تألق رافينيا مع برشلونة في 2025

توّج النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، في ختام موسم ناري حافل بالإثارة والمنافسة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” لموسم 2024-2025، وذلك بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الإسباني.

وجاء اختيار رافينيا بعد موسم استثنائي بصم فيه على أداء مذهل قاد خلاله فريقه لتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه، مستعيدًا العرش المحلي من غريمه ريال مدريد في واحدة من أقوى نسخ الليغا خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ رافينيا ذروة تألقه تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي أحدث ثورة تكتيكية في أداء برشلونة، ونجح النجم البرازيلي في تسجيل 18 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة، مساهماً بشكل مباشر في 27 هدفًا خلال الموسم، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة البلوغرانا.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، احتل المركز السادس في قائمة هدافي الليغا، متفوقًا على عدد من الأسماء اللامعة، بينما تصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي بـ31 هدفًا.

وعكس التتويج تفوق رافينيا في التصويت النهائي الذي شارك فيه خبراء وصحفيون ومدربون وجماهير، متغلبًا على مجموعة من أبرز نجوم الدوري، بينهم زملاؤه في برشلونة لامين يامال، بيدري، وليفاندوفسكي، بالإضافة إلى ثلاثي ريال مدريد: مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، إلى جانب إيسكو نجم ريال بيتيس، وأويهان سانسيت من أتلتيك بلباو.

وتعليقًا على الفوز، قالت رابطة الليغا في بيانها إن “رافينيا قدّم واحدًا من أكثر المواسم اكتمالًا للاعب جناح، أظهر خلاله نضجًا كبيرًا في قراراته، وقيادة داخل وخارج الملعب، ليصبح أحد مفاتيح النجاح لبرشلونة في موسم شهد عودة قوية للفريق الكتالوني إلى منصات التتويج”.

ويأتي هذا التتويج ليضع رافينيا ضمن نخبة النجوم التاريخيين الذين حصدوا هذه الجائزة المرموقة، ويعزز من قيمته كلاعب مؤثر في المشهد الأوروبي، وسط تكهنات بتمديد عقده أو تحسينه في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على قوام الفريق الذهبي بقيادة فليك.

هكذا، يكتب رافينيا فصلًا جديدًا من التألق في مسيرته الكروية، ويمنح جماهير برشلونة جرعة أمل بمستقبل أكثر إشراقًا في ظل مشروع فني يُبنى على الانضباط، والموهبة، والانتصارات.