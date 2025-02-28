أفضل هدّافي «الدوري الإنكليزي الممتاز» في كرة القدم

نشر “البريمير ليغ”، ترتيبا بافضل هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم (2024-2025) بعد مباريات الجولة 27.
وفيما يلي ترتيب أفضل الهدافين:
1- المصري محمد صلاح (ليفربول)– 25 هدفا.
– النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 20 هدفا
3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 19 أهدفا
4- الأسترالي كريس وود (نوتينغهام فورست) – 18 هدفا
5- الكاميروني بريان مبيومو (برنتفورد) – 15 هدفا
6- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 14 هدفا
7- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 13 هدفا
7- الكونغولي يوان ويسا (برنتفورد) – 13 هدفا
9- الهولندي جاستن كلويفرت (بورتموث) – 12 هدفا
– الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 12 هدفا
9- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 12 هدفا
12- الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) – 10 أهداف
13- الكولومبي لويس دياز – (ليفربول) – 9 أهداف
13- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 9 أهداف
13- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 9 أهداف
13- المكسيكي راؤول خيمينيز (فولهام) – 9 أهداف
13- الويلزي بيرنان جونسون (توتنهام هوتسبير) – 9 أهداف
13- الإنجليزي جيمس ماديسون (توتنهام) – 9 أهداف
19- الهولندي كودي خاكبو (ليفربول) – 8 أهداف
20- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 7 أهداف
20- الكولومبي جون دوران (أستون فيلا – انتقل للنصر) – 7 أهداف
20- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف
20- النيجيري أليكس إيوبي (فولهام) – 7 أهداف
20- الإنجليزي نوني مادويكي (تشيلسي) – 7 أهداف
20- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 7 أهداف
20- البوركينافي دانغو واتارا (بورنموث) – 7 أهداف
– الإنجليزي مورغان روجيرز (أستون فيلا) – 7 أهداف
20- الألماني كيفن شايد (برينتفورد) – 6 أهداف
20- الغاني أنطوان سيمينيو (بورنموث) – 7 أهداف
20- الإنجليزي دومينيك سولانكي (توتنهام) – 7 أهداف
20- النرويجي يورغن ستراند لارسن (وولفرهامبتون) – 7 أهداف
20- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف
20- الإنجليزي داني ويلبياك (برايتون) – 7 أهداف
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