أفغانستان.. اغتيال رئيس «اتحاد الصحفيين» بولاية غزني برصاص مجهولين

شرطة ​ولاية غزني​ الأفغانية أعلنت عن اغتيال رئيس اتحاد الصحفيين في الولاية رحمة الله نيكزاد بهجوم شنه مسلحون مجهولون.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنه تم اغتيال الصحفي نيكزاد أمام منزله، مشيرة إلى أنه 5 صحفي يستهدفه مسلحون مجهولون خلال الشهرين الماضيين.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن قناة “طلوع” الأفغانية إلى أن الصحفي الذي تم اغتياله كان يعمل لدى وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية وشبكة “الجزيرة” القطرية.

وأشارت القناة إلى أن حركة “طالبان” نفت في بيان رسمي علاقتها بالهجوم الذي استهدف الصحفي رحمة الله نيكزاد”.