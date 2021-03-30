أفغانستان: مسلحون يقتلون 3 نساء يعملن في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال

مصدران حكوميان أفادا إن مسلحين قتلوا 3 نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال اباد في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.وفقا لرويترز.

ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين حسبما قال مسؤول حكومي إقليمي.

وأكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين. وشهدت مراكز حضرية عددا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة.

وقُتلت 3 صحفيات في جلال اباد هذا الشهر في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وتحمل الحكومة طالبان مسؤولية معظم عمليات الاستهداف بالقتل لكن الحركة تنفي أي دور لها في الأمر.