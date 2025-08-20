أفغانستان.. مصرع 60 شخصاً في انفجار حافلة واندلاع النيران بولاية هرات

لقي نحو 60 شخصاً مصرعهم إثر انقلاب حافلة واشتعال النار بها على إحدى الطرق في ولاية هرات غربي أفغانستان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأكدت إذاعة الشرطة الأفغانية نقلاً عن مسؤولين محليين أن الحافلة كانت تقل مسافرين عائدين من دولة مجاورة، ما جعل الحادث أكثر مأساوية بسبب العدد الكبير من الضحايا.

وأشارت تقارير إلى أن صعوبة الوصول إلى موقع الحادث، نتيجة الطرق الوعرة في المنطقة، أعاقت جهود فرق الإنقاذ وأدت إلى تأخر إسعاف الجرحى.

وشهد الحادث انتشاراً سريعاً للنيران داخل الحافلة، بسبب احتوائها على مواد قابلة للاشتعال، مما زاد من حجم الكارثة وارتفاع حصيلة الضحايا.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من حوادث السير المأساوية في أفغانستان، إذ أسفر حادث تصادم آخر في 19 ديسمبر الماضي على الطريق السريع كابول – قندهار بولاية غزنه عن مصرع 44 شخصاً وإصابة 76 آخرين، ما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بالنقل البري في البلاد.

وأكدت السلطات المحلية أن التحقيقات مستمرة لتحديد أسباب الحادث بدقة، في وقت تركز فيه جهود فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم المساعدة للجرحى، وسط استياء شعبي متزايد من حالة الطرق وافتقار وسائل السلامة المرورية.