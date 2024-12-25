أفغانستان.. مقتل 46 شخصا بضربات جوية باكستانية

قتل 46 شخصا، جراء ضربات جوية باكستانية استهدفت شرقي البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم حركة “طالبان” في أفغانستان ذبيح الله مجاهد.

وقال: “الليلة الماضية، قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء”.

وأدانت وزارة الدفاع في بيان الضربات الجوية، ووصفتهما بـ”الهمجية والعدوان الواضح”.

وقال البيان: “لن يترك الإمارة الإسلامية هذا الفعل الجبان دون رد، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقا لا يمكن التنازل عنه”.

هذا “وجاءت الاشتباكات على الحدود بعد الضربات الجوية القاتلة التي شنها الجيش الباكستاني في مارس في المناطق الحدودية مع أفغانستان، والتي قالت سلطات “طالبان” إنها أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين، وهذه الضربات هي أحدث تصعيد في الأعمال العدائية على الحدود بين أفغانستان وباكستان، حيث تصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ استيلاء حكومة طالبان على السلطة في عام2021″.

Aftermath of precision airstrikes conducted by the Pakistan Air Force, eliminating over 40+ TTP terrorists and crippling militant infrastructure in Paktika province Afghanistan.



A significant step taken by Pakistan Armed forces in counter-terrorism efforts reaffirming their… pic.twitter.com/x6AZgOx5JB — Global Defense Agency (@Defense_GDA) December 24, 2024