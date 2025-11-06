أظهرت بيانات حديثة أن جنوب السودان تصدرت قائمة أفقر دول العالم لعام 2025، بمعدل ناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ 716 دولارًا وعدد فقراء يقدر بنحو 15.5 مليون شخص، وفقًا لموقع GFmag ونقلت وكالة Sputnik.

وجاءت بوروندي في المرتبة الثانية، بناتج محلي للفرد 1,015 دولار وعدد فقراء يقارب 11 مليون، تلتها جمهورية أفريقيا الوسطى بناتج محلي للفرد 1,330 دولار وعدد فقراء 3.6 ملايين.

وسجل اليمن ناتجًا محليًا للفرد 1,675 دولارًا مع نحو 18 مليون فقير، فيما بلغ الناتج المحلي للفرد في موزمبيق 1,729 دولارًا وعدد الفقراء حوالي 20 مليون، وفي ملاوي 1,778 دولار وعدد الفقراء 15 مليون.

وجاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة السابعة بناتج محلي للفرد 1,884 دولار وعدد فقراء يقارب 65 مليون شخص، تلتها الصومال بناتج 1,916 دولار وعدد فقراء 12 مليون، وليبيريا 2,006 دولار وعدد فقراء 1.3 مليون، ومدغشقر 2,043 دولار وعدد فقراء 20 مليون.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد من الحاجة إلى دعم برامج التنمية والجهود الإنسانية لتحسين مستويات المعيشة لسكانها، بحسب وكالة سبوتنيك.