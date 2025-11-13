أفيخاي أدرعي: روقوا ما زلت هنا (فيديو)

بعد أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية عن قرب تقاعده من منصبه، وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، رسالة طمأنة لمتابعيه، مؤكداً استمرار عمله وتواجده في منصبه.

ونشر أدرعي مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه فيه كلامه إلى “المحبين وغير المحبّين”، قائلاً: “روقوا! ما زلتُ هنا وما زلت المتحدث باسم جيش الدفاع للإعلام العربي وما زلت أمارس مهامي في خدمة جيشي ووطني”.

وأضاف أدرعي: “نعم، لكل إنسان يوم يُنهي فيه مهمته وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضا لكن بعد وقت. وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي”، وختم بتوجيه الشكر لمتابعيه: “فروقوا… وشكراً للكم الهائل من التفاعل – شكراً لمحبتكم المعلنة والضمنية”.

وجاء هذا التوضيح بعد تقارير عبرية أكدت أن أدرعي قد يترك منصبه قريباً بعد 20 عاماً قضاها في هذا الدور البارز، مشيرة إلى أن الرائد إيلا واوية، المعروفة باسم الكابتن إيلا، تستعد لتكون خلفاً محتملًا له.

ويعتبر أفيخاي أدرعي أحد أبرز الوجوه الإعلامية للجيش الإسرائيلي، حيث لعب دوراً محورياً في نقل رسائل الجيش إلى الجمهور العربي، وشارك خلال سنوات عمله في العديد من الحملات الإعلامية والتواصلية التي ساهمت في تعزيز حضور الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد فيه التكهنات حول التغييرات المحتملة في قيادة الدائرة الإعلامية للجيش، في ظل متابعة دقيقة من الجمهور العربي والإسرائيلي على حد سواء، وسط اهتمام واسع بما سيشهده المنصب في المستقبل القريب.