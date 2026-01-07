«أفيخاي أدرعي» يردّ على شبيهه في لبنان: الجوهر لا يُقلد (فيديو)

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على ظهور شبيه له في لبنان خلال مقابلات إعلامية، مؤكدًا أن المحاولة للتقليد لا تصل إلى الجوهر.

ونشر أدرعي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشاب اللبناني الذي يشبهه، معلقًا بالقول: “في زمن صارت فيه الشهرة هدفًا بحدّ ذاتها، يظهر أشخاص يحاولون التشبّه بي، تقليدًا واستغلالًا لشبه لا أعرف كم هو منطقي أصلًا، لكن يبدو أنه كافٍ لسرقة الضوء ولو مؤقتًا”.

وأضاف أدرعي: “الفرق واضح، والجوهر لا يُقلد. خليني قولها باللبناني لهذا المخلوق: ما تشدّ كتير… إذا زقفولك، ما بيعني إنو اللي عم تدعيه حقيقة. التصفيق سهل، أما الموقف صعب والتاريخ، مهما طال، لا يحفظ النسخ، بل الأصل”.

أما الشاب اللبناني، العامل في مخبز، فقد كشف أن تشابهه مع أدرعي، الذي وصفه بـ “أكثر إنسان مكروه”، سبب له صعوبات عدة، حيث تعرّض للتنمر من زملائه في العمل، مشيرًا إلى أنه يتصرف على عكس أسلوب المتحدث الإسرائيلي في مواجهة الشهرة.