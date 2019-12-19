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أقدم زوجين في العالم يحتقلان بالذكرى الـ80 لزفافهما

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 19 ديسمبر 2019 - 13:16
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شارلوت هندرسون وزوجها جون[الحرة]
احتفل أقدم زوجين في العالم بالذكرى الـ80 لزفافهما، وأثبتا من خلال علاقتهما الطويلة أن الحب الحقيقي يمكن أن يستمر مدى الحياة.

وقد أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كلا من شارلوت هندرسون البالغة من العمر 105 أعوام، وزوجها جون الذي يكبرها بعام واحد، أنهما أقدم زوجين على قيد الحياة في العالم.

ويحتفل الشريكان رسميا بذكرى زواجهما في الـ22 من ديسمبر، لكن دار رعاية كبار السن التي يقيمان فيها في أوستن بولاية تكساس، نظمت حفلة مبكرة لهما بالمناسبة حيث شاركهما أصدقاء وأقارب المناسبة.

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والتقى جون وشارلوت في عام 1934 في جامعة تكساس، خلال فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته شبكة CBS الإخبارية.

وكانت شارلوت تدرس لتصبح معلمة، فيما كان جون يلعب حارسا لفريق كرة القدم في لونغهورن. وبعد خمسة أعوام تزوجا، وتصادف الحدث السعيد مع بدء الحرب العالمية الثانية.

ويحمل جون أيضا لقب أقدم لاعب كرة قدم سابق بجامعة تكساس، وما زال يحضر مباراة واحدة على الأقل كل موسم.

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