أقمار صناعية تنطلق نحو المريخ… «نيو غلين» يضيف إنجازاً جديداً

أطلقت شركة بلو أوريجن المملوكة للملياردير جيف بيزوس، الخميس، صاروخها العملاق “نيو غلين” من فلوريدا في مهمة أولى حاملة قمرين صناعيين تابعين لوكالة ناسا في طريقهما إلى المريخ.

ونجح الصاروخ المعزّز القابل لإعادة الاستخدام في الهبوط على منصة عائمة بالمحيط الأطلسي بعد انفصاله عن المرحلة العليا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة في مجال إعادة الاستخدام، الذي كانت سبيس إكس قد سبقته فيه.

وأطلق القمران الصناعيان “بلو” و”غولد” في رحلة تستغرق 22 شهرًا لدراسة البيئة الفضائية حول المريخ، بما في ذلك تأثير الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي الضعيف للكوكب وفقدان الغلاف الجوي، في مهمة علمية تستمر 11 شهرًا بعد الوصول عام 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لبلو أوريجن، ديف ليمب: “حققنا نجاحاً كاملاً للمهمة اليوم”، بينما هنّأ منافسه إيلون ماسك عبر منصة “إكس” الفريق على الإنجاز.

ويعد إطلاق نيو غلين خطوة مهمة لشركة بلو أوريجن في منافستها مع سبيس إكس، حيث تمتلك الأخيرة خبرة واسعة في الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وعددًا كبيرًا من المهمات الفضائية، بينما تستمر بلو أوريجن في تطوير صاروخ ثقيل الرفع لنقل البشر والحمولات، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل مركبة هبوط مأهولة للقمر ومحطة فضاء مشتركة.