أقوى الجيوش على مستوى العالم.. ما ترتيب ليبيا؟

بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة، أصدر موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، “تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025”.

واعتمد التصنيف على “تحليل أكثر من 60 معيارًا تشمل القوة البشرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والمزايا الجغرافية”.

وبحسب التصنيف، “جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ثم الهند، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وتركيا، وإيطاليا”.

وبحسب التصنيف، “عربيًا، حافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، حيث حلّ في المرتبة 19 عالميًا، متقدمًا على جميع جيوش المنطقة، وجاء الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا والـ24 عالميًا، بينما حلّ الجيش الجزائري بالمركز الثالث عربيًا، وفي المركز الـ26 عالميًا”.

ووفق التصنيف، “سجل الجيش العراقي حضورًا لافتًا بالمركز الرابع عربيًا والـ43 عالميًا، تلاه الجيش الإماراتي في المركز الخامس عربيًا والـ54 عالميًا.

أما الجيش المغربي فقد احتل المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا”، وأظهر التصنيف “توزع بقية الجيوش العربية بين المراكز المتوسطة، حيث حلّ الجيش القطري في المركز 72 عالميًا، يليه السوداني (73)، فالأردني (75)، وجاءت ليبيا في المرتبة 76 عالميًا، تليها الكويت (79)، ثم البحرين (81)، وسلطنة عُمان (82)، في حين احتل الجيش اليمني المركز 85 عالميًا، وجاء الجيش التونسي في نهاية القائمة العربية بالمركز 90 عالميًا”.