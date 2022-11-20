أقوى من المواسم الماضية.. مكافحة الأمراض يُصدر توقعاته بشأن الإنفلونزا الموسمية

قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ابراهيم دغيس إنّه يتوقع أن تكون الإنفلونزا الموسمية هذا العام أقوى من الموسم الماضي وأنّه يجب أخد الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بها.

وأوضح دغيس في تصريح صحفي أنّه وصلت مؤخرا شحنة تطعيمات الأنفنوانز الموسمية ووزعت ضمن التطعيمات الروتينية، مشيرا إلى أنّ الوضع الوبائي لوباء كورونا تحت السيطرة.

وأضاف دغيس أنّ الملاريا ليست من الأوبئة في ليبيا وأنّه سجل حالات فيما سبق، خاصة في مناطق الجنوبية لكن حالات فردية تعمل الفرق المختصة على متابعتها.