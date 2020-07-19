أكاديمة القرآن الكريم بطرابلس تُطلق مشروعها للتعليم عن بُعد

أفاد رئيس أكاديمة القرآن الكريم بطرابلس السيد عمر الفيتوري السويحلي، بأن الأكاديمية تعمل على انطلاق مشروعها الجديد المتمثل في تعليم القران واللغة العربية عن بُعد باستخدام تقنية التطبيقات الحديثة.



ويستهدف هدا المشروع أبناء الجاليات الليبية بأوروبا الغربية الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة.

وستقوم الأكاديمية بتخصيص مدرس أو مدرسة لكل الأسر الليبية المقيمة بالخارج من المتخصصين في الدراسات العربية والإسلامية وفق برنامج زمني محدد.

كما أكد رئيس الأكاديمية على استعداد كافة القائمين على الأكاديمية بتلقي طلبات الراغبين في الدراسة على الأرقام التالية 00447747777219 أو 00218912123014 أو عبر الإيميل الإلكتروني Omar@mafaza.com.