ليبيا

أكاديمي إماراتي: للإمارات في ليبيا ما لإيطاليا وربما أكثر!!

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 نوفمبر 2018 - 13:45
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أكاديمي إماراتي
لاقت تغريدة عبد الخالق استنكار واسع من نشطاء ليبيين على تويتر واصفين أفعال الإمارات بأفعال من يُعاني من عقد النقص والغطرسة والتكبر.

أشعل الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله جدلاً واسعاً بعد تغريدة حول ليبيا نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

حيث قال الأكاديمي الإماراتي في تغريدته أن زيارة رئيس وزراء إيطاليا مؤخراً إلى أبوظبي جاءت للتشاور حول قضايا المنطقة وفي المقدمة عودة الإستقرار إلى ليبيا، قائلاً أن للإمارات في ليبيا ما لإيطاليا وربما أكثر حسب وصفه.

هذا ولاقت تغريدة عبد الخالق استنكار واسع من نشطاء ليبيين على تويتر واصفين أفعال الإمارات بأفعال من يُعاني من عقد النقص والغطرسة والتكبر حيث قال بشير الزواوي في تعليق على المتغريدة:

وأضاف عمر ضو في تعليق أخر حول التغريدة:

وربط ناشط أخر ما يحدث في ليبيا بدعم الإمارات لحفتر قائلاً:

وفي رد عقلاني إلى حد ما قال فتحي مُعلقاً على منشور الأكاديمي الإماراتي:

هذا واعتبر ناشطون أن قرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله من دوائر صنع القرار في أبو ظبي، يطرح علامات استفهام عديدة حول نوايا الإمارات تجاه ليبيا.

وكان الأكاديمي نفسه قد آثار فيما سبق مجموعة من الجدالات الواسعة حول مجموعة من القضايا ليعود الآن ويطرح قضية ليبيا ومطامع الإمارات في ثرواتها إلى جانب إيطاليا.

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هشام

ايام كانت ليبيا دولة وايطاليا دولة وكانو في حالة حرب منذ الحرب العالمية الأولى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت دولة الإمارات حينها تسمى صحراء قاحلة.

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1 ساعة مضت
أبوبكر عبدالقادر

الوضع الفوضوي الذي تشهده ليبيا وضع مؤقت و سوف يستفيق الليبيين من غفلتهم و ينهضون ببلادهم, لا مقارنة بين تاريخ ليبيا و تاريخ دويلة الإمارات و لا مقارنة بين معدن الشعب الليبي و ميزات غالبيته من أصالة و شجاعة و رفض للضيم و الهوان و غيرة على الأرض و المقدسات و بين انسلاخ الإمارات من هويتها العربية و تنازلها عن سيادتها على أجزاء من أراضيها و ارتماء قادتها في أحضان أخس من على وجه الأرض و كل ذلك بدعوى الإنفتاح و الحداثة. في القرن الخامس قبل الميلاد قال المؤرخ هيرودوت ( من ليبيا يأتي الجديد) لم تكن هناك رائحة إمارات… قراءة المزيد ..

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36 ثانية مضت