أكار: الموازين بليبيا تغيرت عقب التعاون مع تركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الموازين في ليبيا تغيرت إلى حد كبير لصالح حكومة الوفاق الوطني عقب بدء التعاون مع قوات بلاده في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفال أقامته وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، للتهنئة بعيد الفطر، شارك فيه كبار قادة القوات المسلحة التركية، وسط تدابير ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أكار قوله: “الموازين في ليبيا تغيرت الى حد كبير عقب بدء التعاون في التدريب والخدمات الاستشارية من قبل عناصر القوات المسلحة التركية”.

وأشار إلى مواصلة أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية في ليبيا، مؤكدا أن حكومة الوفاق حققت نجاحاً كبيرا في الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها.

وذكر الوزير أن جميع أنشطة تركيا في ليبيا معترف بها من قِبل الأمم المتحدة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.