أكار: تركيا تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره في حكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، اليوم السبت، في إسطنبول التركية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فقد بحث الوزير التركي مع نظيره الليبي تطورات الأوضاع في ليبيا وتبادل وجهات النظر.

ونقل البيان عن أكار قوله إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا.

وأكد على أن تركيا تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية.

كما جدد أكار التأكيد على “استمرار الجيش التركي في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة للأشقاء الليبيين”.