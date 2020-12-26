أكار: حفتر ليس له أي قيمة أو أهمية هو فقط يحاول أن يتكلم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن من وصفه بـ”الانقلابي حفتر”، ليس له أي قيمة أو أهمية هو فقط يحاول أن يتكلم.

وأضاف في مقابلة خاصة مع المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”: “لدينا مذكرة تفاهم وُقّعت العام الماضي بخصوص التعاون الدفاعي والعسكري والأمني، وتعاوننا مستمر في المجال الدفاعي والأمني والعسكري ونحن مستمرون في التعاون التدريبي والعسكري لينعكس ذلك بالفائدة على الشعب الليبي”.

وأشار إلى أن “زيارتنا إلى ليبيا بناء على دعوة وزير الدفاع الليبي لتقييم ما قمنا به، ومستمرون في تعاوننا وفقاً لما بدأناه”.

وأوضح الوزير أن العلاقة بين تركيا وليبيا ليست علاقة عادية، وتركيا دائماً بجانب القضية وبما يستحقه الليبيون.

وتابع: “الانقلابي حفتر يحاول أن يخرج صوت ليس صوته فهو شخص تم توظيفه من الخارج كأداة لا يمثل ليبيا.. الانقلابي حفتر ليس وحده هناك بعض الأطراف الأخرى تحاول أن تقوم بأعمال تفوق قامتها و قدرتها”.

وأردف أكار: “الانقلابي حفتر سوف ينال الرد المناسب حين يحين الوقت.. ولا يمكن أن يتساوى مع حكومة الوفاق التي سنستمر في الوقوف معها”.