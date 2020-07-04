أكار: ماضون بدعم ليبيا وفق القانون الدولي

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مضي بلاده في الوقوف إلى جانب ليبيا وفق ما يقتضيه القانون الدولي والعدل.

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال زيارته جنود بلاده في العاصمة طرابلس، على هامش زيارة رسمية أجراها إلى ليبيا، برفقة رئيس الأركان يشار غولر.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله: “نقف مع إخواننا الليبيين وفق ما ينص عليه القانون الدولي والعدل ولن نتراجع عن هذا الموقف”.

وحول المقابر الجماعية التي عُثِر عليها مؤخرا جنوبي طرابلس، ومدينة ترهونة ومحيطها، أوضح أكار “أنها تعد جرائم ضد الإنسانية”.

هذا واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الجمعة، بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وزير الدفاع التركي السيد خلوصي أكار.

وجرت محادثات بين الجانبين بحضور الوفد المرافق لوزير الدفاع التركي، متضمناً رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من القيادات العسكرية التركية.

وعن الجانب الليبي، حضر المحادثات كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

وتناولت المحادثات مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.