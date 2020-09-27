أكار: موقف أرمينيا العدواني أكبر «عقبة» للسلام بالقوقاز

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن موقف أرمينيا الذي وصفه بـ”العدواني” يعد أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها التراجع فوراً عن العدوان.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التركية، عقب هجوم أرميني على مواقع بأذربيجان.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أكار قوله: “ندين الهجوم الأرميني وسنقف بكل إمكانياتنا، إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن وحدة أراضيهم”.

وأوضح أن “أرمينيا أثبتت مرة أخرى أعمالها الإستفزازية عبر انتهاكها وقف اطلاق وشنها هجوما على المواقع السكنية المدنية الأذربيجانية”.

وتابع: “موقف أرمينيا العدواني يعد أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز، وعليها التراجع فورا عن العدوان”.

وسبق أن أعربت وزارة الخارجية التركية، على لسان متحدثها حامي أقصوي، اليوم الأحد، عن دعمها المطلق لأذربيجان، مؤكدة على إدانتها بشدة الهجوم الأرميني على أراضيها.

بدوره وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أرمينيا بالدولة الـ”إرهابية” التي تُهدد أمن أذربيجان والمنطقة بأكملها.

وأدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، العدوان الأرميني على الأراضي الأذربيجانية، قائلا إن أرمينيا أظهرت للعالم مجددا أنها لا تلتزم بالقوانين والعهود.

واندلعت اليوم الأحد، اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.