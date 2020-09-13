أكار: ندعم إخواننا الليبيين لتأسيس جيشهم النظامي

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 16:00 | آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 16:16 نُشر: الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 16:00
ليبيا
أرشيفية/الأناضول
الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات حفتر

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي وتدعمهم لتحقيق وحدة بلادهم.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، اليوم الأحد، تطرق فيها الوزير إلى الملف الليبي.

وأضاف أكار: “نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011”.

وأوضح الوزير أن “الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات حفتر ومليشياته في ليبيا”.

وأردف يقول: “ندعم إخواننا الليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم”.

آخر تحديث: 13 سبتمبر 2020 - 16:16
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