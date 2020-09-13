أكار: ندعم إخواننا الليبيين لتأسيس جيشهم النظامي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي وتدعمهم لتحقيق وحدة بلادهم.

جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، اليوم الأحد، تطرق فيها الوزير إلى الملف الليبي.

وأضاف أكار: “نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011”.

وأوضح الوزير أن “الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات حفتر ومليشياته في ليبيا”.

وأردف يقول: “ندعم إخواننا الليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم”.

شاهد | وزير الدفاع التركي خلوصي آكار: "علاقتنا مع حكومة الوفاق مبنية على أرضية شرعية، ولدينا تاريخ مشترك يمتد لخمسمائة سنة مع ليبيا ولذلك نحن موجودون هناك لأغراض إنسانية".#طرابلس #ليبيا #تركياhttps://t.co/2Y0rCitOj1 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 13, 2020