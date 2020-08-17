أكار: نقف إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها أمميًا

أكد وزيرالدفاع التركي خلوصي أكار، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، عقب زيارته القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب في العاصمة طرابلس، رفقة نظيريه القطري خالد بن محمد العطية، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش.

حيث شارك كل من أكار ورئيس الأركان يشار غولر، والعطية و النمروش، في طعام الغداء الذي أقيم في القيادة العسكرية برفقة العناصر العسكرية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أكار قوله: “ليبيا لليبيين ونقف إلى جانب الحكومة المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن بلاده بذلت وستواصل بذل جهودها تماشيا مع توصيات الرئيس أردوغان من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها.

ولفت إلى أن نظيره القطري قدم كل أنواع التضحيات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف: “نؤمن أننا سنصل للنتائج المرجوة من خلال دعم أشقائنا الليبيين في قضيتهم العادلة”.

وأكد مواصلتهم دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطهم بهم علاقات تاريخية وثقافية مشتركة منذ 500 عاما، وفق قول.