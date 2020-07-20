أكار: يجب قطع المساعدات والدعم عن حفتر

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على ضرورة قطع المساعدات والدعم عن خليفة حفتر “الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة الأراضي الليبية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء ثلاثي أجراه أكار، اليوم الاثنين، مع كل من وزيري الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمالطي بايرون كاميليري، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أكار أن الاجتماع مع الوزيرين كان إيجابيا وبنّاء ومثمرا للغاية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أكار قوله، إن المساهمات التي ستقدمها بلاده من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجا مهما للمنطقة والعالم خلال الفترة القادمة.

وفي معرض حديثه عن ليبيا، أفاد أكار بأن مسؤوليات تركيا على الساحة الدولية تتزايد يوما بعد يوم.

وأضاف: “يمكنني القول بأننا بدأنا في جني الثمار الإيجابية لإسهاماتنا في إحلال الأمن والاستقرار”.

وأشار إلى استمرار أنشطة بلاده في ليبيا ضمن إطار الأعمال المنجزة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأردف: “أنشطتنا في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية مستمرة، ونواصل أعمالنا وعلاقاتنا وفق مفهوم ليبيا لليبيين”.

وشدد على أن تركيا ستقف دائما بجانب أشقائها الليبيين، مشيرا إلى أن هدفها هو الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

وأعرب أكار عن شكره لمالطا جراء موقفها البناء والحازم بخصوص الحل السياسي في ليبيا.