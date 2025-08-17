«أكاكوس» تستعرض إنجازاتها لعام 2025 وتناقش خططها التطويرية

عقدت الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية، وذلك في إطار الاجتماعات الفنية الدورية للمؤسسة مع شركاتها، بمقرها الرئيسي في طرابلس.

وشهد الاجتماع استعراض شامل لأداء شركة أكاكوس خلال عام 2025، شمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والأنشطة الفنية والإنتاجية، وتقديرات الاحتياطيات النفطية، حيث سجّلت الشركة أعلى معدلات إنتاج لها لهذا العام، بواقع 313 ألف برميل يوميًا.

كما ناقش المجتمعون خطط الشركة المستقبلية لتطوير عملياتها، ورفع كفاءة الأداء الفني والإنتاجي، إلى جانب استعراض التوقعات الإنتاجية للعقد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ برامج عام 2026.

وحضر الاجتماع مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجنة إدارة شركة أكاكوس، ومختصون فنيون وماليون من الطرفين، إضافةً إلى ممثلين عن شركتي تقنية ليبيا والجوف، وممثلي الشركاء الأجانب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص المؤسسة الوطنية للنفط على تقييم الأداء وتعزيز الشفافية والتخطيط الاستراتيجي، بما يدعم استقرار واستدامة قطاع النفط والغاز في ليبيا.