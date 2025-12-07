أكاكوس تشغّل «بئر حقن جديد» لتعزيز إنتاج النفط

حققت شركة أكاكوس للعمليات النفطية إنجازًا مهمًا بإتمام حفر وتشغيل بئر الحقن “I-30INC186” في حقل I-NC186، ما يسهم في تعزيز ضغط المكمن بمعدل حقن يصل إلى 6000 برميل مياه يوميًا.

ويأتي هذا التطور نتيجة جهود مكثفة ودراسة دقيقة للمكمن، هدفت إلى اختيار المواقع الأنسب لآبار الحقن لضمان فعالية عالية في إعادة ضغط المكمن وتحسين الأداء الإنتاجي.

وتتوقع الشركة أن تدعم هذه الخطوة إعادة تشغيل عدد من الآبار التي توقفت بسبب انخفاض الضغط، بما يقدر إنتاجها بحوالي 4000 برميل نفط يوميًا، وهو أعلى إنتاج متوقع منذ بدء الإنتاج في الحقل عام 2008.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يعكس خبرة الشركة في إدارة المكامن ذات الخواص الجيولوجية المعقدة، وتطبيق الحلول التقنية والهندسية المبتكرة لتعزيز إنتاجية الطبقات النفطية، مع الحفاظ على أصول المكامن وضمان استدامة الإنتاج.

كما يساهم تشغيل بئر الحقن الجديد في دعم قطاع النفط الوطني وزيادة قدراته الإنتاجية على المدى الطويل، انسجامًا مع خطط التطوير والرفع من معدلات الإنتاج التي وضعتها المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديرهم لهذه الخطوة، مشيدين بمجهودات إدارة ومستخدمي شركة أكاكوس والتزامهم بتنفيذ استراتيجيات وأهداف المؤسسة.