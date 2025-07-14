أكاكوس وزلاف تساهمان بإخماد حرائق مزارع في بلدية العوينات

شاركت فرق الإطفاء التابعة لشركتي أكاكوس وزلاف في السيطرة على حرائق اندلعت بمزارع المواطنين في بلدية العوينات، حيث تحرّكت فرق الطوارئ التابعة للشركتين بشكل عاجل إلى موقع الحريق، وتمكنت من احتوائه دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديره لجهود فرق الإطفاء، مؤكداً أن هذا التدخل يعكس روح المسؤولية العالية والتعاون البناء بين الشركات الوطنية في خدمة المجتمع المحلي.

وتأتي استجابة شركتي أكاكوس وزلاف للسيطرة على حرائق مزارع العوينات في سياق جهود مستمرة تبذلها الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لتعزيز دورها المجتمعي، إلى جانب نشاطها الصناعي.

وتقع بلدية العوينات جنوب غرب ليبيا، وتضم العديد من المزارع التي تشكل مصدر رزق رئيسي للسكان المحليين، وتشهد المنطقة خلال فصل الصيف ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق في المزارع والمناطق الزراعية، خصوصاً مع انتشار الأعشاب الجافة.

وتملك شركتا أكاكوس وزلاف فرق طوارئ مدربة ومجهزة تعمل في إطار خطط الاستجابة السريعة، لا سيما في المناطق القريبة من مواقع العمليات النفطية، ما يعزز جاهزيتها للتدخل في الحالات الطارئة سواء داخل مواقع العمل أو في محيطها المجتمعي.

وتندرج هذه الاستجابة ضمن سياسات المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز العلاقة بين قطاع النفط والمجتمعات المحلية، وتأكيد التزامها بالمساهمة في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة في المناطق المحيطة بعملياتها.