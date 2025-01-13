توقع خبراء أن تصبح “حرائق الغابات في لوس أنجلوس”، من بين الأكثر كلفة في تاريخ أمريكا، لا سيما وان الخسائر تجاوزت حتى الآن 135 مليار دولار”.

وفيما يلي أكبر الحرائق في تاريخ أمريكا من حيث الخسائر والتكلفة المادية، بحسب تقرير لقناة “الجزيرة”:

عاصفة حرائق جنوب كاليفورنيا

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 2.7 مليار دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 3108.

عدد الأفدنة المحروقة: 518 ألفا.

عدد الوفيات: 10.

تاريخ الحريق: أكتوبر 2007.

حريق مجمع سي زد يو لايتنينغ

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 3 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 1490.

عدد الأفدنة المحروقة: 86 ألفا و509 أفدنة.

عدد الوفيات: 1.

تاريخ الحريق: أغسطس 2020.

حريق توماس

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 3.18 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 1063.

عدد الأفدنة المحروقة: 281 ألفا و893.

عدد الوفيات: 2.

تاريخ الحريق: ديسمبر 2017.

غلاس فاير

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 3.54 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 1555.

عدد الأفدنة المحروقة: 67 ألفا و484.

عدد الوفيات: 0.

تاريخ الحريق: سبتمبر 2020.

حريق أطلس

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 3.81 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 783.

عدد الأفدنة المحروقة: 51 ألفا و624.

عدد الوفيات: 6.

تاريخ الحريق: أكتوبر 2017.

حريق النفق/ أوكلاند هيلز

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 3.9 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 2900.

عدد الأفدنة المحروقة: 1600.

عدد الوفيات: 25.

تاريخ الحريق: أكتوبر 1991.

حريق وولسي

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 5.2 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 1643.

عدد الأفدنة المحروقة: 96 ألفا و949.

عدد الوفيات: 3.

تاريخ الحريق: نوفمبر 2018.

حريق لاهينا

الولاية: هاواي.

قيمة الخسائر: 6.18 مليارات دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 3 آلاف.

عدد الأفدنة المحروقة: 2170.

عدد الوفيات: 101.

تاريخ الحريق: أغسطس 2023

حريق توبس

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 11 مليار دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 5636.

عدد الأفدنة المحروقة: 36 ألفا و807.

عدد الوفيات: 22.

تاريخ الحريق: أكتوبر 2017.

كامب فاير

الولاية: كاليفورنيا.

قيمة الخسائر: 12.4 مليار دولار.

عدد المباني والمنشآت المدمرة: 18 ألفا و804.

عدد الأفدنة المحروقة: 153 ألفا و336.

عدد الوفيات: 85.

تاريخ الحريق: نوفمبر 2018.