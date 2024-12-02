تعرَّف على أكبر حقول الغاز بالعالم من حيث الإنتاج اليومي

ذكرت بيانات شركة “غلوبال داتا”، أن “الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي شهد زيادة طفيفة إلى 392.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2023، مقابل 391.7 مليار قدم مكعبة يوميًا عام 2022”.

وبحسب الشركة، “رصدت “وحدة أبحاث الطاقة” قائمة بأكبر حقول الغاز في العالم من حيث الإنتاج اليومي خلال عام 2023″، وهي كالتالي:

1.حقل “بوفانينكوفسكوي” الروسي

2.حقل “زابوليارني” الروسي

3.حقل “يامبورغ” الروسي

4.حقل “تاريم” الصيني

5.حقل “حاسي الرمل” الجزائري

6.حقل “سوليغ” الصيني

7.حقل “كوفيكتينسكوي” الروسي

8.حقل “تشاياندينسكوي” الروسي

9.مشروع “دولفينط القطري

10.المرحلة 11 من حقل “بارس الجنوبي” الإيراني