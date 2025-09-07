أكبر حملة اعتقالات منذ تولي ترامب.. أزمة بين واشنطن وسيئول بعد توقيف مئات الكوريين

كشفت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسّقان حالياً لإجراء زيارة عاجلة لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون إلى واشنطن، وذلك لمناقشة تداعيات اعتقال مئات العمال الكوريين الجنوبيين خلال مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأميركية على مصنع لشركة “هيونداي” وشريكتها “إل جي إنرجي سولوشنز” في ولاية جورجيا.

وخلال اجتماع طارئ عقد في مقر وزارة الخارجية بسيئول، صرّح الوزير تشو قائلاً: “إذا لزم الأمر، سأسافر إلى واشنطن لإجراء مشاورات مباشرة مع الإدارة الأميركية”.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الكوري خلال الزيارة المرتقبة بمسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بهدف التأكيد على ضرورة احترام حقوق المواطنين الكوريين، والمطالبة بـ”تعاون فعّال” من أجل الإفراج السريع عن المحتجزين.

اتصالات دبلوماسية مكثفة

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكوري، بارك يون جو، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع أليسون هوكر، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، والتي أكدت أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وتتواصل مع الوكالات الفيدرالية ذات الصلة.

حملة الاعتقالات الأكبر منذ تولي ترامب

وكانت سلطات الهجرة الأميركية قد نفذت، يوم الخميس 4 سبتمبر، أكبر حملة مداهمة من نوعها في موقع عمل واحد، استهدفت مشروع مصنع بطاريات السيارات الكهربائية في بلدة إيلابل، جنوب شرق جورجيا، وأسفرت عن اعتقال 475 شخصاً، من بينهم أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي، بتهمة مخالفة شروط التأشيرات أو الإقامة.

سيئول تتحرك لإعادة المواطنين

وفي ضوء التطورات، أعلنت الحكومة الكورية، الأحد، أنها ستُرسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتحدة لإعادة المحتجزين الكوريين فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية.

وأكد كبير موظفي الرئاسة، كانج هون-سيكال، أن المفاوضات مع الجانب الأميركي أثمرت عن اتفاق مبدئي للإفراج، وأن الطائرة ستغادر قريباً إلى جورجيا.

دعم دبلوماسي وإنساني

زار دبلوماسيون كوريون جنوبيون المحتجزين في مركز فولكستون للاحتجاز، واطمأنوا على أوضاعهم، مؤكدين استمرار المتابعة لضمان عدم تعرضهم لأي مضايقات، وتقديم الدعم القانوني والإنساني الكامل.

وأكد الوزير تشو هيون أن الحكومة الكورية تعتزم تحسين نظام التأشيرات والتوظيف الخارجي، للحد من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشدداً على التزام سيئول بحماية مواطنيها في الخارج مهما كانت الظروف.