أكبر صفقة بين إسرائيل والإمارات بعد إعلان التطبيع

وقعت مجموعة “ديليك” الإسرائيلية صفقة لبيع حصتها في أحد حقول الغاز مع شركة “مبادلة” الإماراتية.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن مجموعة “ديليك” للحفر الإسرائيلية أعلنت إتمامها صفقة لبيع حصة تمثل 22% في حقل غاز تمار البحري في شرق المتوسط، مع شركة “مبادلة” للبترول في أبوظبي.

وأكدت المجموعة الإسرائيلية أن المقابل هو مليار دولار تقريبا، ولفتت إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية، منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

من جهته قال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لمجموعة “ديليك” إن “صفقة ضخمة مع شركة من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تصدير الغاز لمصر والأردن، إجراءات تُتخذ على الأرض وتشير بالتحديد إلى كيفية بناء شرق أوسط جديد”.

وفي تعليق لها، قالت شركة “مبادلة” الإماراتية للبترول التابعة للحكومة، إن شراء الحصة يأتي في إطار مسعى استراتيجي للحصول على استثمارات “عالية الجودة”.

وكانت الشركتان قد وقعتا اتفاقا أوليا في أبريل الماضي، يتطلب موافقة حكومية في البلدين.

ويُعد حقل تمار واحد من مصادر الطاقة الرئيسية في إسرائيل وتبلغ طاقته الإنتاجية 11 مليار متر مكعب سنويا من الغاز وهو ما يكفي لتلبية احتياج السوق الإسرائيلية والتصدير لمصر والأردن.