أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي.. مئات المهاجرين في قبضة السلطات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها “ألقت القبض على 538 مهاجرا غير شرعي، فيما وصفته بأنه بداية أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي”.غي

وذكرت شبكة “فوكس نيوز”، أن “عملاء فيدراليين شنوا مداهمات في واحدة من أولى العلامات المرئية لخطة الترحيل الجماعي للرئيس “ترامب”.

وحسب القناة فإن “إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قامت في الأيام الأولى لإدارة ترامب، باعتقال أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي، بما في ذلك أولئك الذين لديهم تاريخ إجرامي يشمل الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وجرائم المخدرات والأسلحة”.

وكشفت معلومات القناة أنه “بين منتصف ليل 21 يناير والساعة 9 صباحا في 22 يناير، أي فترة 33 ساعة، ألقت عمليات الإنفاذ والإزالة (ERO) في ICE القبض على أكثر من 460 مهاجرا غير شرعي لديهم تاريخ إجرامي”.

وبحسب القناة، “اعتقل العملاء مواطنين من عدد كبير من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وأنغولا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا والسنغال وفنزويلا’.

وبحسب القناة، “وقعت الاعتقالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك ولايات إلينوي ويوتا وكاليفورنيا ومينيسوتا ونيويورك وفلوريدا وماريلاند”.

وفي الوقت نفسه، أصدرت إدارة الهجرة والجمارك “أكثر من 420 أمر اعتقال، وتم القبض على المواطنين لارتكابهم جرائم من بينها القتل والاعتداء الجنسي والاختطاف والضرب والسرقة”.